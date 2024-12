Milan-Genoa, Fonseca dalle parole ai fatti: in campo vanno i ragazzini

E stasera, alle ore 20:45, per Milan-Genoa della 16^ giornata della Serie A 2024-2025, Fonseca trasformerà i suoi propositi in azioni concrete. Nella serata in cui il Milan festeggerà i 125 anni di storia, alla presenza in tribuna di Ruud Gullit, Marco van Basten e Frank Rijkaard (ma senza Paolo Maldini, Zvonimir Boban e pure senza il proprietario Gerry Cardinale), mancheranno, infatti, ben tre quarti della difesa dell'ultimo Scudetto.

Festa dei 125 anni con Jiménez e Liberali — Soltanto panchina, infatti, per il capitano Davide Calabria, per Fikayo Tomori (ormai retrocesso al rango di riserva fissa) e, soprattutto, Theo Hernández. Al posto del francese giocherà Álex Jiménez, al suo esordio stagionale in Prima Squadra. Ma le sorprese di Fonseca non finiranno con l'ex canterano del Real Madrid.

Siccome mancheranno Yunus Musah (problema muscolare), Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic, Fonseca darà spazio dal 1' anche a Mattia Liberali, trequartista alle spalle di Tammy Abraham. Dopo un pre-campionato da urlo, in cui si era messo in luce nelle amichevoli di lusso contro il Real Madrid e il Manchester City, il 17enne è tornato al Milan Futuro per poi essere declassato in Primavera. Stasera avrà una grande chance.