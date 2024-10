CALCIOMERCATO MILAN

Il nome in pole position, per il centrocampo del Milan nel calciomercato di gennaio 2025, per 'SportMediaset' è quello di Samuele Ricci. Classe 2001, regista del Torino e della Nazionale Italiana, Ricci piace moltissimo al direttore tecnico del club di Via Aldo Rossi, Geoffrey Moncada, che lo ha seguito dal vivo in Italia-Belgio 2-2 di Nations League allo stadio 'Olimpico' di Roma.

In attacco, via Jović. Dentro una punta in prestito. Su Giménez ... — Soffiare Ricci ai granata del Presidente Urbano Cairo, a gennaio, sarà molto difficile: un po' per via del prezzo del suo cartellino, non inferiore ai 30 milioni di euro e un po' per via delle sirene di tanti club nella Premier League inglese. Quattro le alternative all'ex Empoli. Si tratta di Morten Frendrup (Genoa), Carney Chukwuemeka (Chelsea), Ricardo Ríos (Palmeiras) e Johnny Cardoso (Betis).

E in attacco? Con la partenza di Jović, ha concluso 'SportMediaset', l'obiettivo è assicurarsi una punta che possa far respirare Álvaro Morata e Tammy Abraham, con quest'ultimo ormai da considerare un vero e proprio titolare. Probabile che si cerchi di portare a termine un'operazione in prestito: complicato quindi pensare a un ritorno di fiamma per il messicano Santiago Giménez del Feyenoord, cercato nelle ultime ore dell'ultimo calciomercato estivo. LEGGI ANCHE: Fonseca ‘divide’ il Milan in titolari e riserve: un caso e due punti interrogativi >>>