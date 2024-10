'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato delle possibili mosse del Milan nel calciomercato invernale ( gennaio 2025 ). E ha ricordato, a tal proposito, come per quel periodo dovrebbe recuperare dall'infortunio al polpaccio il centrocampista Ismaël Bennacer .

Calciomercato Milan - Frendrup possibile sostituto di Bennacer

Lo staff medico rossonero, però, seguirà come evolverà il suo recupero e cercherà di capire se, una volta ripresosi, il franco-algerino potrà mettersi subito a disposizione di mister Paulo Fonseca oppure se occorrerà maggiore cautela. Per questo motivo il Milan monitora, per la sessione invernale di trattative, qualche giocatore che, lì in mezzo, farebbe al caso dell'allenatore lusitano.