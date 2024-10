Israele-Francia, le pagelle di Theo: buona prestazione del terzino del Milan

Dopo la deludente prestazione in campionato contro la Fiorentina , Theo Hernandez riesce a parzialmente redimersi con la Nazionale, fornendo un assist nella vittoria per 4-1 della Francia contro Israele . A questo proposito, ecco il commento de L'Équipe sulla performance del terzino del Milan .

Il giudizio su Theo Hernandez

"La partita non è andata nella sua direzione. Di conseguenza, il numero di tocchi di palla (85) e il suo impatto sono stati notevolmente limitati. È un peccato, perché quando ha avuto la possibilità si è rivelato decisivo, come nel caso dell'assist a Guendouzi. È stato sostituito da Digne proprio alla fine del match". Anche i principali quotidiani sportivi italiani hanno giudicato la sua prestazione come sufficiente.