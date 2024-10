Milan Futuro, Camarda: i suoi numeri in Serie C tra gol e assist

Alla seconda sosta stagionale è il momento giusto per guardare i numeri dei talenti rossoneri, partendo da Francesco Camarda. Ecco le sue statistiche in Serie C con il Milan Futuro, penultimo in classifica

Emiliano Guadagnoli Redattore 11 ottobre 2024 (modifica il 11 ottobre 2024 | 10:27)

Il progetto Milan Futuro è molto importante per i rossoneri: come ripetuto più volte da Zlatan Ibrahimovic, la nuova squadra Under 23 del Diavolo sarà fondamentale per fare crescere i tanti talenti del vivaio del Milan. Alla seconda pausa stagionale come stanno rendendo i giovani allenati da Daniele Bonera? Francesco Camarda è forse il simbolo di quella che potrebbe essere la rivoluzione futura del Milan. Prima di vedere i dati dell'attaccante rossonero, va detto che la squadra sta facendo molta fatica: con soli sei punti raccolti in 8 giornate, i ragazzi del Milan Futuro sono penultimi in classifica. Insomma, stanno pagando un po' lo scotto del grande salto, come normale che sia.

Camarda ha giocato finora 4 partite in Serie C con un gol all'attivo. Migliore, invece, il suo score in Coppa Italia Serie C, dove ha totalizzato due gol e un assist. Con la Primavera una presenza in Youth League e zero alla casella gol e assist. Intanto il ragazzo sta continuando a segnare con la Nazionale italiana, come anche il suo compagno di squadra Mattia Liberali. Il percorso di crescita è ancora molto lungo e complicato, ma serve a questo: farsi le ossa. L'obiettivo sarà aumentare pian piano i giri del motore e avere numeri in crescendo.