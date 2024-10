Milan Futuro, pochi punti e gol: serve una svolta ma Bonera non è in bilico

Se la Prima Squadra del Milan è tornata a trovarsi in un clima di incertezza dopo la pesante sconfitta contro la Fiorentina , la situazione non è affatto migliore per la formazione Futuro guidata da Bonera . Sabato scorso, la neopromossa Pianese ha battuto in casa Zeroli e compagni, che ora occupano il penultimo posto in classifica con soli 6 punti. I rossoneri hanno anche mostrato segni di nervosismo, terminando la partita in nove uomini a causa delle espulsioni di Coubis e Minotti .

Il dato poco incoraggiante

Il Milan Futuro ha l’attacco meno prolifico del girone B della Serie C, avendo segnato soltanto 4 gol in 8 partite. I giovani rossoneri sono riusciti a conquistare l'intera posta in palio solo contro la Spal. Nel prossimo turno affronteranno il Pescara, attualmente in testa alla classifica. Dopo un avvio di stagione positivo dal punto di vista dei risultati, soprattutto in Coppa Italia, la seconda squadra del club di via Aldo Rossi sta riscontrando evidenti difficoltà a esprimersi come vorrebbe e potrebbe. Questo aspetto è particolarmente preoccupante, poiché, sebbene il progetto prioritizzi la crescita dei giovani rispetto ai risultati, al momento è difficile individuare segnali di progresso chiari da parte di qualche talento.