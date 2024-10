Milan Futuro, segnali positivi: da Cuenca a Nava crescono le individualità

L'esordio del Milan Futuro in Serie C si è rivelato impegnativo ma non mancano gli spunti positivi a partire dalla crescita di Cuenca e Nava

Redazione PM 9 ottobre 2024 (modifica il 9 ottobre 2024 | 23:47)

Dopo le due vittorie iniziali in Coppa Italia, contro Lecco e Novara, l'esordio del Milan Futuro in Serie C si è rivelato impegnativo, ma non al di sopra delle aspettative. Una squadra giovane, alle prime esperienze nel professionismo, sta scontando naturalmente la mancanza di esperienza rispetto a squadre più affermate. Tuttavia, nonostante le difficoltà, più in termini di risultati che di prestazioni, la squadra sta facendo progressi e i margini di miglioramento sono notevoli e chiari.

Sconfitta viziata dall'espulsione — L'ultima sconfitta contro la Pianese è stata chiaramente influenzata dall'espulsione di Coubis dopo soli quattro minuti di gioco. Tuttavia, per oltre un'ora, i ragazzi di Bonera hanno disputato la partita a viso aperto, segnando una rete di vantaggio (poi annullata per un minimo fuorigioco) con Chaka Traorè e sfiorando nuovamente il gol con un colpo di testa di Cuenca. Questi sono stati segnali di coraggio e personalità, ma purtroppo non si sono riflessi nel risultato finale.