Tra i giocatori migliori in casa Milan in questo ultimo periodo non particolarmente brillante per la squadra è senza ombra di dubbio Matteo Gabbia. Il classe 1999 ha fatto progressi enormi da quando è tornato in rossonero dopo l'esperienza al Villarreal, in Spagna, che gli deve essere servita parecchio. Una crescita sensibile ed evidente anche agli occhi di Luciano Spalletti, Commissario Tecnico dell'Italia, che lo ha visionato più volte da vicino nel corso delle ultime settimane. E che gli è valsa la prima chiamata in Nazionale in vista delle sfide contro Belgio ed Israele.