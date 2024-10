Il Milan Futuro di Daniele Bonera era partito bene in Coppa Italia, poi, però, è naufragato dinanzi le difficoltà del campionato di Serie C

'Tuttosport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento al Milan Futuro , la Seconda Squadra rossonera che, da questa stagione, milita nel campionato di Serie C . Ci si aspettava, forse, un rendimento migliore dalla compagine allenata da Daniele Bonera che, al contrario, sta deludendo su tutta la linea.

Il Milan Futuro aveva illuso tutti, in primis i tifosi rossoneri, partendo benissimo nella Coppa Italia di categoria con le vittorie esterne in casa del Lecco e del Novara. In campionato, però, è tutta un'altra storia. Capitan Kevin Zeroli e compagni si sono subito scontrati con le difficoltà della terza serie: non ingranano. Anzi, annaspano nei bassifondi della classifica del Girone B.