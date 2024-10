Milan Primavera, Guidi: “Gli errori ci devono aiutare. Sfruttiamo la sosta”

Federico Guidi , allenatore del Milan Primavera , ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Milan TV' al termine del match contro i pari età del Bologna . Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Milan Primavera, Guidi fa il punto alla sosta: poi coccola il gruppo

"È stata una partita che ci portiamo entro lo spogliatoio, il risultato non rende giustizia. La squadra aveva trovato meditatamente il vantaggio, peccato perché su due situazioni di palla inattiva il Bologna è stato bravo e cinico nel ribaltare la gara. Abbiamo commesso errori che ci possono stare, anche perché siamo più giovani rispetto agli avversari. Qualche errore ci può stare. Questo è il nostro percorso, noi vogliamo cercare di anticipare quanto più possibile la crescita dei ragazzi che faranno senza dubbio errori formativi per il loro futuro. Nel secondo tempo la squadra ha fatto bene, abbiamo giocato la totalità del secondo tempo nella metacampo del Bologna, abbiamo costruito azioni pericolose. Gli errori ci devono aiutare a crescere, durante la sosta vediamo cosa migliorare e analizzare le tantissime cose positive che la squadra sta facendo sul campo". LEGGI ANCHE: Milan, Pulisic l'unica certezza. In attacco manca tutto il resto