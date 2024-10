Milan, Pulisic l’unica certezza. In attacco manca tutto il resto

Il Corriere dello Sport : "Una cosa fatta male e due fatte bene. La prima è sul gol del suo ex compagno Adli: non riesce a contenerlo. La seconda è sul rigore rossonero: da terra mette Reijnders davanti a De Gea un attimo prima che Ranieri lo stenda. La terza è il gol: un tocco al volo sul palo lontano". Voto 6,5 .

Milan, Pulisic 'tira la carretta'. Caos rigori, ma lui c'è. E gli altri? Numeri inquietanti

Christian Pulisic è il migliore giocatore del Milan in questa prima parte della stagione. Su questo pochi dubbi. Un rendimento continuo, cosa che manca al resto della formazione, e gol quasi sicuri per Fonseca. L'esterno rossonero in 7 partite di Serie A ha segnato 5 gol con due assist, più il gol in Champions League contro il Liverpool. Un rendimento lontano chilometri rispetto ai compagni di reparto. Ed è questo il problema. Nonostante i numeri stellari di Pulisic, il Milan non può sperare di andare bene e continuare a vincere senza la produzione offensiva degli altri attaccanti in campo.