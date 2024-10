Fiorentina-Milan 2-1 (90′): la sagra degli errori. Brutta sconfitta per Fonseca

Due errori sanguinosi per il Milan in una partita bloccatissima. 60' gol del Milan: cross bellissimo di Theo Hernandez , sul secondo palo arriva Pulisic che batte De Gea . Milan che cambia nettamente atteggiamento, con un Fofana molto più attivo ora. 64' che occasione per la Fiorentina: Gosens palla brillante al centro e Kean se la mangia da solo davanti a Maignan . 66' cross di Pulisic arcuato, Gabbia non trova la porta . 71' bella palla di Pulisic filtrante, ma Abraham spara sul piede di De Gea. Fuori Leao dentro Okafor per Fonseca. 73' gol della Fiorentina : buco della difesa del Milan con Tomori che sbaglia. Kean la passa a Gudmundsson che fredda Maignan.

Troppi errori in questa partita per il Milan, troppi. Dieci minuti al termine della partita e ora è difficilissimo per i rossoneri. Tanti errori e tanto agonismo in questo momento in campo. Entra Chukwueze per Pulisic. 86' grande tiro di Chukwueze, ancora decisivo De Gea. 5 minuti di recupero. Salva bene Ranieri su Abraham. Traversa clamorosa di Kean nel recupero. Troppi errori per il Milan, sconfitta meritata.