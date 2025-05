Adani: “Maldini ci aveva visto lungo. Spodestato in maniera vigliacca”

"Maldini disse prendiamo atto di chi siamo e di dove vogliamo andare. Lo disse dopo la semifinale di Champions League contro l'Inter, perché ci aveva visto lungo. Aveva evidenziato dove stava andando il Milan. Fece capire che serviva costruire e intervenire. Per non stare dietro a quello che dice il grande totem cosa fanno? Lo mandano via e lo spodestato in maniera vigliacca".