Lele Adani, ex giocatore di Serie A, ha parlato di Luka Jovic attaccante del Milan. Il parere dell'opinionista sul serbo e non solo

"Se mi chiamo Luka Jovic, io non vado in panchina e non mi metto dietro a nessuno". Così Lele Adani, ex giocatore di Serie A, ha parlato di Luka Jovic attaccante del Milan. Il parere dell'opinionista durante 'Viva El Futbol': "È un calciatore ancora nel pieno dell'attività che probabilmente deve ancora conoscere completamente la sua forza tecnica e mentale. Ha avuto alti e bassi, però il ragazzo ha delle connessioni al gioco, i colpi e soprattutto la conoscenza dell'area di rigore di grande livello. E se tu lo vai a comparare con le altre punte del Milan non lo metti a priori dietro a nessuno. Il resto lo fa la sua voglia di migliorarsi, la sua voglia di innalzare l'asticella del rendimento, la sua disponibilità a mettersi in discussione al di là delle tappe della carriera".