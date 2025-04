Milan, Adani: “Cosa cambia con il sistema? Che banalità, che mediocrità”

"Cosa cambia con il sistema? Nella dinamica del gioco i giocatori si spostano, si muovono". Così Lele Adani, ex calciatore ora opinionista e telecronista, ha parlato del nuovo modulo del Milan visto contro l'Udinese. Ecco il parere durante il programma 'Viva El Futbol Official': "Theo Hernandez ha fatto l'ala come l'anno dello Scudetto, ha fatto più gol di Maldini è abituato. Cosa cambia mettere un centrale in più? Le due ali magari giocano più al centro senza tornare indietro, ma i giocatori moderni sanno adattarsi e giocano più sistemi".