Lo stesso Dodo, al termine di Milan-Fiorentina, aveva parlato così ai microfoni di 'Sky': "Devo ringraziare la squadra per la prestazione, potevamo uscire con una vittoria. Dobbiamo continuare a lavorare perché mancano sette partite. Dobbiamo continuare a fare punti in campionato e lavorare bene tra Conference League e Parma. Dobbiamo continuare a fare punti. Theo Hernandez per me è il migliore terzino, è un piacere giocare contro di lui. La nostra lite? È stata una cosa della partita, abbiamo parlato poi e ci siamo chiariti, lui è un bravo ragazzo. Con questo tipo di squadra dobbiamo alzare il livello, così come contro chi sta più in basso in classifica. Il nostro obiettivo è fare punti in casa e fuori".