Milan, Adani: “Fonseca? Ha scritto lui la pagina nella storia. Reijnders…”

"Guarda a volte accade che calciatori con talento non abbiano la stessa dose di autostima". Così Lele Adani, ex calciatore oggi opinionista e telecronista, ha parlato di Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan. Nel suo intervento durante 'Viva el Futbol', Adani ha parlato anche di Paulo Fonseca, ex allenatore rossonero ora al Lione. Ecco il suo pensiero: "E questo è un incastro che molte volte la fa l'età o il palcoscenico. Ci sono giocatori che se vengono messi in un palcoscenico superiore si sentono valorizzati, altri il contrario. Per me Reijnders è questo, da quando è arrivato a San Siro lo ha conquistato. Corre bene, sceglie bene con e senza palla, quando guarda avanti ha in testa una giocata definitiva".