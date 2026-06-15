Markus Krösche è ormai a un passo dal Milan (qui tutte le notizie): il dirigente dell'Eintracht Francoforte è in arrivo e svolgerà il ruolo di 'Head of Football' del Milan. In arrivo anche Timmo Hardung che avrà il ruolo di direttore sportivo. Rivoluzione quindi che sta volgendo al termine dopo gli esoneri di Massimiliano Allegri, Igli Tare, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. In panchina, infatti, è in arrivo Ruben Amorim, ex allenatore del Manchester United che potrebbe avere anche più potere di un semplice tecnico.

Il retroscena di Carlo Pellegatti su YouTube: Can Uzun primo colpo

"Il primo acquisto portato da Krösche potrebbe essere Can Uzun, trequartista classe 2005 dal fiuto del gol e dalle grandi qualità. Viene valutato 45 milioni di euro, ma mi dicevano che potrebbe arrivare anche a una cifra inferiore. Uzun potrebbe essere il primo colpo: è tra i talenti più importanti del calcio tedesco. In un eventuale 3-4-2-1 potrebbe essere il giocatore da schierare dietro la punta".

Chi è Can Uzun: la scheda tecnica del talento dell'Eintracht

Il giornalista, nel suo video su YouTube, ha svelato il possibile primo colpo di mercato del nuovo corso rossonero.Classe 2005 nato in Germania ma di nazionalità turca, è un trequartista e attaccante nell'Eintracht Francoforte. Il suo ruolo preferito è dietro le prime punte dove può muoversi tra le linee avversarie, trovando spazio nelle difese nemiche. Ha anche doti importanti da rifinitore e sa servire i compagni e segnare con continuità, per questo può giocare anche come seconda punta.

Ha una grande agilità e sa girarsi velocemente anche sotto pressione in piccolissimi spazi. È un giocatore che vuole spesso il pallone tra i piedi ed è dotato di un tiro eccellente sia dalla media che dalla lunga distanza. È anche freddo vicino alla porta. Può segnare e servire i compagni sia con il piede destro che con quello sinistro.

I numeri di Uzun su Sofascore e la collocazione nel modulo di Amorim

Ha giocato 15 volte da titolare nella stagione di Bundesliga per un totale di 1172 minuti in campo. Con Amorim potrebbe giocare sia come trequartista in un eventuale 3-4-2-1, sia come esterno offensivo nel 3-4-3 dell'allenatore portoghese, visto che le qualità per giocare anche largo ci sono tutte.

I suoi dati statistici completi evidenziano il grande impatto: