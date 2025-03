Milan, Montolivo punge Conceicao: e su Calhanoglu rivela che ...

Sul Milan: "È in balia dell’episodio, vedo un Milan che non è mai in controllo della partita. Non decide l’andamento, lo decidono gli episodi. Va sotto e poi vince, perché comunque ha qualità: con il Como se va sul 2-0 non la riprende, ma poi gira bene l’episodio e alla fine vince perché ha giocatori di qualità. Ad andare in Europa ce la può fare, per il quarto posto è difficile. L’equilibrio non l’aveva trovato Fonseca e non l’ha trovato neanche Conceiçao: secondo me ha fatto anche peggio. Da quando è arrivato forse l’unica partita convincente è stata con la Roma".