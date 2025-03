Se c'è un calciatore che sta particolarmente deludendo in questi primi mesi al Milan , quello è senza dubbio Joao Felix , il cui futuro potrebbe essere al Galatasaray . Ma procediamo con ordine. Il portoghese è giunto in rossonero, nel corso della sessione invernale di calciomercato, con tante aspettative. Sembrava essere quel fantasista pronto a dare brio alla squadra con giocate di alta classe sulla trequarti a liberare i compagni di squadra. E il debutto pareva seguire quest'onda, con il gol immediato contro la Roma in Coppa Italia , grazie ad uno scavetto delizioso.

Calciomercato Milan, il Galatasaray piomba su Joao Felix: i dettagli e la formula

Eppure il prosieguo della sua stagione è stato ben al di sotto delle attese. Tanta difficoltà a legare con i compagni in campo, tanti errori e soprattutto poca continuità, quella che di fatto gli è sempre mancata in carriera. Per tutti questi motivi il Milan sarebbe intenzionato a non mettersi nemmeno al tavolo con il Chelsea per provare a trattenerlo. In tal caso, secondo quanto riferito da 'Sporx', sarebbe pronto il Galatasaray all'assalto decisivo in estate. Il club turco vorrebbe proporre ai Blues un prestito con diritto di riscatto.