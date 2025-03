Il Milan avrebbe inviato uno scout in Inghilterra per osservare un giocatore in particolare in vista del prossimo calciomercato

Fabio Barera Redattore 17 marzo - 10:00

Il Milan starebbe continuando a lavorare in vista del prossimo calciomercato estivo e avrebbe inviato uno scout in Inghilterra per osservare un giocatore in particolare. I rossoneri, infatti, hanno spesso dimostrato nel corso degli ultimi anni di fare un'ottima attività di scouting. Questo ha permesso l'ingaggio di alcuni giocatori, magari in un primo momento poco conosciuti, che poi si sono rivelati in realtà dei grandi acquisti. L'esempio forse più lampante è quello di Tijjani Reijnders, cresciuto a dismisura nel Diavolo dopo un avvio di carriera non di certo sotto la luce dei riflettori.