Il Milan , in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, potrebbe tornare alla carica per Maxime Esteve , già seguito ai tempi della sua militanza nel Montpellier . A riferirlo il giornalista Alan Nixon , che tramite il proprio account 'Patreon', ha fatto sapere come il club rossonero abbia inviato degli osservatori per monitorarlo. Sulla questione è intervenuto anche l'ex calciatore Carlton Palmer , in esclusiva ai microfoni di 'FootballLeagueWorld', spiegando come il transalpino possa arrivare ad una sola condizione, ovvero la promozione del Burnley . Ecco, dunque, le sue parole.

Calciomercato Milan, inviati osservatori per Esteve: ecco la condizione per il suo arrivo

"Il Milan è l'ultimo club ad essere stato accostato al difensore centrale del Burnley, Maxime Esteve, che si è dimostrato eccezionale per il Burnley in questa stagione. Si potrebbe pensare che, a meno che il Burnley non torni in Premier League, lui rimarrà, e potrebbe essere il caso di rimanere in ogni caso. Il Burnley è in una posizione molto, molto forte con Maxime. È sotto contratto fino all'estate del 2029. Quindi non lo lasceranno andare a buon mercato. Ma, penso che se il Burnley non torna in Premier League, lui se ne andrà. Anche allora non è una certezza che rimarrà.