Calciomercato Milan – Difensore, si tenta un blitz per Esteve

Continua imperterrita la ricerca di difensori in casa Milan. A seguito degli otto innesti fatti dall'inizio del mercato è chiaro che la formazione dei rossoneri si sta rinforzando parecchio, sopratutto nel reparto avanzato. Tuttavia, come emerso nelle ultime settimane, la società sarebbe al lavoro per trovare dei nuovi difensori da presentare a Stefano Pioli. L'ultimo nome caldo per il calciomercato del Milan è quello di Maxime Esteve del Montpellier.