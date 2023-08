Milan, Leao: “Mi sento leader. Punto Champions e Pallone d’Oro”

Milan, le dichiarazioni di Leao negli States

Sul rinnovo con il Milan, il percorso fatto finora e gli obiettivi futuri in rossonero: "I miei compagni mi hanno aiutato a raggiungere il mio obiettivo, ovvero vincere lo Scudetto. Mi hanno aiutato a crescere come giocatore. Ora mi sento più maturo, un leader nella squadra. Il club mi dà l’opportunità di vincere ogni partita della stagione. Credo sia il club giusto per continuare con la mia carriera e raggiungere altri obiettivi come vincere la Champions League o il Pallone d’Oro".