Probabili formazioni, Venezia-Milan: Conceicao perde un big? Le ultime

Venezia-Milan, 34^ giornata del campionato di Serie A 2024-25, in programma domenica 27 aprile alle ore 12:30. I rossoneri arrivano dopo la grandissima vittoria in Coppa Italia nel derby contro l'Inter. Vittoria che ha garantito al Diavolo la finale della competizione contro il Bologna. Non sarà una gara facile visto che il Milan ha perso in campionato contro la squadra di Italiano, al momento tra le più in forma del campionato. In Serie A, il Milan dovrà 'allenarsi' in vista della Coppa Italia: vincere per continuare a vincere. La classifica resta molto complessa: il Milan si trova al nono posto distaccato 5 punti dalla Fiorentina ottava, mentre il Venezie è in piena corsa salvezza. Ecco le probabili formazioni di Venezia-Milan da Gazzetta.it. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA>>>