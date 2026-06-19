Terminata la stagione in prestito allo Spezia in Serie B, Christian Comotto si prepara a fare rientro a Milanello. Il giovane centrocampista classe 2008 è uno dei prospetti più interessanti creciuti nel settore giovanile rossonero, ma un'offerta della Juventus potrebbe cambiare il suo futuro. Mentre il Milan si trova nel bel mezzo di un vuoto di potere dirigenziale, i bianconeri hanno presentato la prima proposta ufficiale per provare a portare il ragazzo a Torino.

Milan, la stagione di Comotto

Presenze total i: 30 partite disputate tra campionato cadetto e Coppa Italia.

i: 30 partite disputate tra campionato cadetto e Coppa Italia. Minutaggio : 1.350 minuti effettivi trascorsi sul terreno di gioco.

: 1.350 minuti effettivi trascorsi sul terreno di gioco. Contributo e caratteristiche: un assist a referto, abbinato a doti di corsa, sostanza e una cifra tecnica fuori dal comune per la sua età.

Calciomercato Milan, l'offerta della Juventus per Comotto

Nonostante la complicata annata dello, culminata con ladalla Serie B alla Serie C, il percorso personale diè stato ampiamente positivo. Il ragazzo ha messo in mostra qualità e intensità da grande giocatore.Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', nei giorni scorsi laavrebbe presentato alun'offerta daper. Il club rossonero ha declinato la proposta senza aprire in alcun modo alla cessione del classe 2008, che è considerato un punto fermo per il presente e per il futuro. Il prossimo 12 luglio il ragazzo si presenterà a Milanello insieme al resto della squadra in vista dell'inizio della preparazione estiva. Nel corso di questi giorni,potrà monitorare da vicinoe valutare se concedergli una chance in prima squadra o se optare per un nuovo prestito per completare il percorso di maturazione. Come appreso dalla nostra redazione, tra le ipotesi in Serie A c'è il: una meta ideale per crescere ulteriormente alzando il livello di pressione rispetto all'annata precedente.