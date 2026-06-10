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Milan, il gioiello del 2008 Comotto torna a Milanello: due strade per il futuro

Milan, il gioiello del 2008 Comotto torna a Milanello: due strade per il futuro
Christian Comotto torna al Milan dopo l'anno in prestito allo Spezia. I dati stagionali su Sofascore, il valore di Transfermarkt e gli scenari tra permanenza e Serie A
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan ha prestato molti giocatori nelle scorse sessioni di calciomercato: tra questi anche molti talenti cresciuti nel settore giovanile dei rossoneri. Come non parlare del centrocampista classe 2008 Christian Comotto. Dopo un anno in Primavera, il talento del Diavolo è stato prestato subito in Serie B allo Spezia, senza passare per il Milan Futuro. Un anno nel campionato cadetto è servito molto a Comotto per crescere e trovare una continuità molto importante. La prossima stagione sarà ancora più importante, per questo c'è da valutare con attenzione quale strada prendere (Comotto tornerà al Milan dopo il prestito secco).

Statistiche stagionali di Comotto (fonte Sofascore)

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Christian Comotto ha giocato 28 partite in Serie B ed è stato schierato come centrocampista centrale. Dal 2026 ha trovato molta più continuità in campo anche tra i titolari dello Spezia.

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Dettaglio presenze e minutaggio

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  • 9 gare giocate da titolare.

  • Con 1254 minuti totali in campo.

    • Più di 1000 minuti giocati, sintomo di un giocatore che ha trovato tanto spazio e che è potuto crescere in maniera importante in un contesto difficile (lo Spezia è stato retrocesso in Serie C).

    Rendimento e statistiche

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  • 0 gol per Comotto con xG (gol attesi) fermi a quota 1.35.

  • Mentre gli assist attesi si sono fermati a 2.52.

  • 23 palloni toccati di media per il classe 2008.

  • Con 1.6 palloni recuperati a partita e 2.8 duelli vinti di media.

  • E 5 possessi persi di media.

    • Due strade per il futuro

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    Saranno molto importanti le settimane a Milanello per Comotto: il giovane sarà presente durante il ritiro e sarà valutato dal nuovo allenatore, visto che ha già dimostrato le qualità necessarie per poter essere utile al Milan. La sua valutazione attuale, secondo il sito Transfermarkt, è di 5 milioni di di euro, cresciuto molto nell'arco della stagione. Da capire la soluzione migliore per continuare la crescita di Comotto: ci sarà sicuramente l'interesse di altre squadre della Serie A per possibili soluzioni in prestito, ma non è escluso che il centrocampista resti in rossonero per allungare la rosa e la lista degli italiani in rossonero.

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