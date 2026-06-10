Più di 1000 minuti giocati, sintomo di un giocatore che ha trovato tanto spazio e che è potuto crescere in maniera importante in un contesto difficile (lo Spezia è stato retrocesso in Serie C).

Due strade per il futuro

Saranno molto importanti le settimane a Milanello per Comotto: il giovane sarà presente durante il ritiro e sarà valutato dal nuovo allenatore, visto che ha già dimostrato le qualità necessarie per poter essere utile al Milan. La sua valutazione attuale, secondo il sito Transfermarkt, è di 5 milioni di di euro, cresciuto molto nell'arco della stagione. Da capire la soluzione migliore per continuare la crescita di Comotto: ci sarà sicuramente l'interesse di altre squadre della Serie A per possibili soluzioni in prestito, ma non è escluso che il centrocampista resti in rossonero per allungare la rosa e la lista degli italiani in rossonero.