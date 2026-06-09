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Milan, nove prestiti di rientro a Milanello e 68 milioni sfumati: cosa fare ora? L’analisi caso per caso

Il Milan riaccoglie i mancati riscatti del mercato estivo: nove giocatori tornano dal prestito, bloccando un potenziale tesoretto da 68 milioni. Cosa fare ora? Ecco la nostra analisi
Redazione PM

Milan in prestito

Milan, nove prestiti di rientro alla base

Il calciomercato estivo del Milan partirà non appena verranno ufficializzate le nomine dei vertici societari e del nuovo allenatore. La dirigenza dovrà allestire una rosa profonda per affrontare Serie A ed Europa League. Grazie ai riscatti dei giocatori in prestito, il club ha già incassato oltre 36 milioni di euro da queste quattro cessioni:

  • Alvaro Morata: ceduto al Como per oltre 10 milioni di euro.

  • Alex Jimenez: riscattato dal Bournemouth per 19 milioni (la metà andrà al Real Madrid).

  • Tommaso Pobega: acquistato a titolo definitivo dal Bologna per 7 milioni.

  • Lorenzo Colombo: riscattato dal Genoa per 10 milioni.

    • A fronte di queste entrate, però, i mancati riscatti di altri nove giocatori pesano sulle strategie rossonere, come testimoniano i 68 milioni di euro di potenziali ricavi sfumati. Noi di PianetaMilan.it abbiamo analizzato caso per caso la situazione, offrendovi le ultime novità sul futuro dei calciatori in questione. 

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