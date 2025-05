Milan-Bologna, Pastore: “C’è una cosa che non pensavo mai di sostenere”

"Nell'andata di campionato, Bologna-Milan viene rinviata per un questione discutibile: c'è maltempo a Bologna, il sindaco interviene, la Lega non vorrebbe rinviare ma poi c'è una votazione in Lega e vince la fazione pro Bologna e perde quella pro Milan, rappresentata da Paolo Scaroni". Queste le parole di Giuseppe Pastore, giornalista, che parla dopo la sconfitta del Milan in Coppa Italia contro il Bologna. Questo il suo pensiero sulle due dirigenze a 'Cronache di Spogliatoio'.