"Anche con la vittoria della Coppa Italia il Milan arriverebbe molto a stento alla sufficienza". Così Giuseppe Pastore, giornalista di 'Cronache di Spogliatoio', ha parlato del Milan, di Conceicao e di Ibrahimovic. Ecco le sue parole a 'Tuttomercatoweb': "I disastri in Champions e in Serie A sono incontrovertibili. Il Milan non può essere nono in classifica in campionato. Negli scontri diretti poi la stagione è stata sconcertante. Bisogna cogliere questa finale non per mettere altra polvere sotto il tappeto, deve essere fatto un ragionamento su cosa non è andato nel rapporto tra calciatori, allenatori e società. I dialoghi in corso per un nuovo direttore sportivo spiegano molto bene l'intenzione del Milan di mettere un figura che possa aiutare".