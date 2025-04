Longhi: "Al Milan un gran caos. Brancolano nel buio. Maldini e Galliani ..."

"C'è sempre stata confusione al Milan. Già all'inizio sulle scelte iniziali, a partire da Lopetegui bocciato dai tifosi che ha portato a virare da un'altra parte. Il Milan non ha un'identità societaria. Non ha personaggi in grado di reggere il timore di una barca e parlo a livello calcistico. Si brancola sempre nel buio. Leggi Ibrahimovic pensando che potesse fare quello che aveva fatto Maldini, prima ancora l'elezione di Baresi. Diciamo che a livello societario c'è stato un gran caos, sin dal mercato estivo e a gennaio altrettanto. Sempre brancolando nel buio, cercando dei pezzi che potessero mettere in sesto il puzzle di questo Milan. Credo che il problema maggiore sia in alto, perché se chi è in alto non sa di calcio si va sempre sull'improvvisazione. Se il Milan oggi avesse Galliani, e parlo per assurdo, sicuramente non si troverebbe in questa situazione".