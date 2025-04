Milan, Brachino durissimo: “Conceicao si merita 1”. Ecco i motivi

"Facciamo la lavagna con i voti". Il giornalista e conduttore Claudio Brachino è stato ospite in diretta su Sportitalia e ha parlato del Milan dando i voti stagionali a Furlani, Ibrahimovic, Scaroni, Moncada e Conceicao. Ecco il suo parere sui rossoneri: "Furlani 4, Ibrahimovic 2, Scaroni 4.5, Moncada 3... Li do io i voti, mi prendo la responsabilità. C'è anche qualche uno. Il voto uno lo do a Conceicao che secondo me, al di là di tutto, ha delle responsabilità abbastanza gravi".