Branchino duro sul Milan: “C’è un clima nervoso, non vedo miglioramenti”

Non è stato il miglior inizio di stagione per il Milan, anzi, è stato uno dei peggiori. I rossoneri non hanno ancora ottenuto una vittoria e hanno accumulato solo due punti in classifica. Inoltre, sono attualmente la squadra con la difesa peggiore del campionato, avendo subito sei gol. Da sabato in poi, con l'arrivo del Venezia a San Siro, il Milan deve necessariamente cambiare rotta. Il giornalista Claudio Brachino è intervenuto in diretta su Sportitalia, esprimendo forti critiche nei confronti del club rossonero.