Milan, Pastore: “Theo e Leao gestiti malissimo. Forse sgraditi a questa società perché..”

Milan, Pastore: "Secondo tempo col Napoli sottolinea quanto sia forte quando ne ha voglia Theo Hernandez"

Pastore continua: "Ieri ha impedito nel secondo tempo al Napoli di giocare a destra, non ha superato più la metà campo. Si parla di liberarsi delle mele marce, ma in realtà sono giocatori che vanno saputi prendere. Leao, Theo, Tomori e Maignan li stanno gestendo male. Sono stati grandi con la gestione precedente, forse, anche per questo motivo, sono sgraditi alla gestione attuale del Milan".