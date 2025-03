Lecce-Milan, Pastore: “Per i rossoneri un’amichevole. Conceicao lavora…”

"Cosa mi aspetto? Che il Lecce si giochi la vita come ogni squadra di bassa classifica". Così Giuseppe Pastore ha parlato di Lecce-Milan durante 'L'ascia raddoppia' podcast di 'Cronache di Spogliatoio'. Il giornalista continua così: "Per il Milan è più o meno un'amichevole come ha dimostrato nelle partite ben più importanti. Il Milan ha perso due scontri diretti in cui ti giocavi il quarto posto. Allo stesso modo Bologna e Lazio, distraendosi nei minuti finali. Quindi non penso che a Lecce in trasferta vada a fare chissà che…il Lecce ha tutte le motivazioni del mondo.