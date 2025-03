Allenatore Milan, Pastore: “Uno su tutti, Allegri. Andrei su uno che…”

"Io andrei assolutamente un allenatore italiano". Così Giuseppe Pastore , giornalista che spesso parla del Milan , ha detto la sua sul possibile nuovo allenatore rossonero durante il podcast Cronache di Spogliatoio 'Elastici'. Ecco il suo pensiero: "Ci sono alcuni allenatori, uno su tutti, Allegri, disponibile. Ce n'è un altro, Sarri , con cui Tare non va d'accordo, come abbiamo scoperto di recente. I nomi sono pochi, soprattutto se vuoi fare un Milan che deve rientrare in Champions".

Pastore continua ed esclude altri possibili nomi: "Il progetto è bello ma il Milan avrà l'assoluto bisogno di non fallire per il secondo anno di fila la Champions. Quindi serve, non dico Conte, che peraltro potrebbe anche rientrare in queste dinamiche. L'idea per aprire anche un discorso più ampio potrebbe anche essere Italiano secondo me. Non penso Fabregas, idem De Zerbi. Andrei su uno che conosce bene la Serie A e la difficoltà di andare ad allenare il Milan". LEGGI ANCHE: Milan, Pavlovic promosso da San Siro. La stagione con i numeri>>>