Milan, Pastore: “Joao Felix la pietra dello scandalo. Quando Mendes…”

"Questa stagione del Milan ricorda il 2015-2016, campionato fallimentare ma arriva in finale di Coppa Italia che perde contro Allegri". Così Giuseppe Pastore , giornalista, ha parlato di Bologna-Milan 2-1 . L'opinionista ha analizzato la sconfitta rossonera sul canale 'YouTube' di 'Cronache di Spogliatoio' durante il podcast 'L'ascia raddoppia': "Il campionato più che un percorso sembra una Via Crucis, tanto chiunque metti lascia a fine stagione. Sarri? Ora dev'essere vagliato dalla società , altrimenti capiterà come la Manchester United. Prima vediamo chi sceglie".

Milan, Pastore: "Joao Felix non ha senso. Fa ombra a Reijnders e Pulisic. Scandalo..."

Poi Pastore parla anche della mano di Jorge Mendes sul Milan: "Joao Felix non ha senso in questo Milan, è la pietra dello scandalo. Fa ombra a Rejinders, miglior giocatore della stagione, fa ombra a Pulisic. E guarda caso condivide il procuratore con Coincecao. Quando Jorge Mendes interviene nel calciomercato delle squadre non è mai un buon segno".