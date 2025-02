"Su Leao che parte dalla panchina c’è un motivo tecnico-tattico: 4 attaccanti il Milan non li sostiene secondo me, e si è visto anche a Rotterdam. E Leao dalla panchina, e ti dirà una cosa che ti stupirà, è il giocatore della storia del Milan che ha fatto più gol dalla Serie A entrando dalla panchina, 10, superando Inzaghi (9, ndr). Leao, in 6 anni, ha fatto 10 gol entrando dalla panchina più, non dalla panchina in generale, 48 assist. Non è un giocatore che si accende una volta al mese. I numeri lo dicono".