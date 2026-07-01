La trattativa per Gonçalo Inácio, l'incontro per decidere il futuro di Comotto e Camarda e la scelta di Liberali: le migliori notizie di mercato sul Milan
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore
Si accende il calciomercato del Milan in questo mercoledì di inizio luglio. La telenovela sul futuro di Liberali si può dichiarare conclusa: il trequartista ha scelto quale sarà la sua prossima squadra. Per fare luce sulla vicenda, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Mauro Sala, lo scopritore del classe 2007 cresciuto a Vismara. Intanto, a Casa Milan è andato in scena un incontro segreto con Giuseppe Riso e Marianna Mecacci per prendere una decisione in merito al percorso di Francesco Camarda e Christian Comotto. Spunta anche una clausola monstre per Gonçalo Inácio, con il club di Via Aldo Rossi che sta già studiando alcune possibili alternative per rinforzare la difesa di Amorim.
PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.
Milan o Como? Liberali ha decisoNon basta la videochiamata di Gerry Cardinale: Mattia Liberali non tornerà a vestire la maglia del Milan. Il trequartista classe 2007, cresciuto del vivaio rossonero, ha respinto la corte del Diavolo per approdare al Como. Nelle casse di Via Aldo Rossi entrerà la metà dei 6 milioni che i lariani verseranno al Catanzaro per l'acquisto di Liberali, vale a dire 3 milioni di euro. Una cifra irrisoria, soprattutto in virtù delle qualità del ragazzo, che avrebbero potuto fruttare un bottino decisamente più ricco al Milan.
Stando a quanto riferito da Schira su X, il Milan avrebbe messo sul piatto un'offerta superiore rispetto a quella del Como, sia per il giocatore che per il suo agente Alessandro Lucci. Nella videocall con Cardinale, tuttavia, Liberali ha definito il progetto di Fabregas "l'abito su misura" per completare il suo percorso di crescita. Il ragazzo ha apprezzato il pentimento del club rossonero, che la scorsa estate lo aveva lasciato partire a parametro zero dopo dieci anni trascorsi nel settore giovanile.
L'intervista ESCLUSIVA allo scopritore di Liberali
Per capire meglio le ragioni che hanno portato Liberali a rifiutare il Milan per approdare al Como, la redazione di PianetaMilan ha intervistato in esclusiva il suo scopritore: Mauro Sala. Ci abbiamo parlato per capire cosa perde il club rossonero e se le strade, prima o poi, potranno ritrovarsi.
“Il Como, anche perché è vicino a casa sua ed è una squadra in crescita. Poi, ovviamente, dipende tutto dai progetti che vengono messi sul piatto dalle società. Lui è andato al Catanzaro per esprimere il suo potenziale. All’inizio era chiuso anche lì, ma poi ha preso piede. Lo score che ha avuto quest’anno è stato davvero positivo. Milan? Visto per come è stato liquidato, credo che sia più giusta una soluzione che porti al Como”.
Leggi qui l'intervista integrale a Mauro Sala, lo scopritore di Mattia Liberali.
Il futuro di Comotto e CamardaIn mattinata, una delegazione del club rossonero ha incontrato Giuseppe Riso e Marianna Meccaci a Casa Milan per discutere del futuro di Francesco Camarda e Christian Comotto. Si è trattato di un incontro conoscitivo con la nuova dirigenza. La redazione di PianetaMilan apprende che entrambi i giovani cresciuti a Vismara saranno valutati da Ruben Amorim nel corso del ritiro estivo che prenderà il via il prossimo 12 luglio.
La nostra sensazione è che entrambi abbiano le qualità per giocarsi le proprie carte e provare a convincere il tecnico portoghese a concedergli una nuova chance in prima squadra. Se Camarda e Comotto non dovessero convincere a pieno Amorim, il Milan valuterà un nuovo prestito per permettere ai ragazzi di mettere ulteriori minuti nelle gambe dopo le esperienze in prestito rispettivamente al Lecce e allo Spezia.
La clausola per Gonçalo Inácio e le possibili alternativeStando a quanto riferito da Fabrizio Romano sul proprio canale Whatsapp, all'interno del contratto tra lo Sporting e Gonçalo Inácio ci sarebbe una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Una cifra che supera ampiamente il reale valore del giocatore, che su 'Trasfermarkt.it' è valutato 40 milioni. Romano ha spiegato anche che il Milan era già al corrente della clausola, ma non è disposto a versare tutti quei soldi nelle casse dello Sporting. L'eventuale offerta del club rossonero non dovrebbe superare quota 40 milioni, ma resta da capire se a Lisbona siano disposti a liberare Inácio per tale cifra. Romano aggiunge che Gerry Cardinale e Ruben Amorim hanno già iniziato a guardarsi intorno e stanno studiando alcune possibili alternative qualora la trattativa non dovesse andare in porto:
- Lisandro Martinez
- Lenny Yoro
- Virgil Van Dijk
- Tiago Gabriel
- John Stones
- Antonio Silva
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