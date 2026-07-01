Si accende il calciomercato del Milan in questo mercoledì di inizio luglio. La telenovela sul futuro di Liberali si può dichiarare conclusa: il trequartista ha scelto quale sarà la sua prossima squadra. Per fare luce sulla vicenda, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Mauro Sala, lo scopritore del classe 2007 cresciuto a Vismara. Intanto, a Casa Milan è andato in scena un incontro segreto con Giuseppe Riso e Marianna Mecacci per prendere una decisione in merito al percorso di Francesco Camarda e Christian Comotto. Spunta anche una clausola monstre per Gonçalo Inácio, con il club di Via Aldo Rossi che sta già studiando alcune possibili alternative per rinforzare la difesa di Amorim.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Milan o Como? Liberali ha deciso

Non basta la videochiamata dinon tornerà a vestire la maglia del. Il trequartista classe 2007, cresciuto del vivaio rossonero, ha respinto la corte del Diavolo per approdare al. Nelle casse di Via Aldo Rossi entrerà la metà dei 6 milioni che i lariani verseranno al Catanzaro per l'acquisto di Liberali, vale a dire. Una cifra irrisoria, soprattutto in virtù delle qualità del ragazzo, che avrebbero potuto fruttare un bottino decisamente più ricco al

Stando a quanto riferito da Schira su X, il Milan avrebbe messo sul piatto un'offerta superiore rispetto a quella del Como, sia per il giocatore che per il suo agente Alessandro Lucci. Nella videocall con Cardinale, tuttavia, Liberali ha definito il progetto di Fabregas "l'abito su misura" per completare il suo percorso di crescita. Il ragazzo ha apprezzato il pentimento del club rossonero, che la scorsa estate lo aveva lasciato partire a parametro zero dopo dieci anni trascorsi nel settore giovanile.

L'intervista ESCLUSIVA allo scopritore di Liberali

Per capire meglio le ragioni che hanno portato Liberali a rifiutare il Milan per approdare al Como, la redazione di PianetaMilan ha intervistato in esclusiva il suo scopritore: Mauro Sala. Ci abbiamo parlato per capire cosa perde il club rossonero e se le strade, prima o poi, potranno ritrovarsi.

“Il Como, anche perché è vicino a casa sua ed è una squadra in crescita. Poi, ovviamente, dipende tutto dai progetti che vengono messi sul piatto dalle società. Lui è andato al Catanzaro per esprimere il suo potenziale. All’inizio era chiuso anche lì, ma poi ha preso piede. Lo score che ha avuto quest’anno è stato davvero positivo. Milan? Visto per come è stato liquidato, credo che sia più giusta una soluzione che porti al Como”.

Leggi qui l'intervista integrale a Mauro Sala, lo scopritore di Mattia Liberali.

Il futuro di Comotto e Camarda

In mattinata, una delegazione del club rossonero ha incontratoper discutere del futuro di Francesco Camarda e Christian Comotto . Si è trattato di un incontro conoscitivo con la nuova dirigenza. La redazione diapprende che entrambi i giovani cresciuti a Vismara saranno valutati danel corso del ritiro estivo che prenderà il via il prossimo 12 luglio.

La nostra sensazione è che entrambi abbiano le qualità per giocarsi le proprie carte e provare a convincere il tecnico portoghese a concedergli una nuova chance in prima squadra. Se Camarda e Comotto non dovessero convincere a pieno Amorim, il Milan valuterà un nuovo prestito per permettere ai ragazzi di mettere ulteriori minuti nelle gambe dopo le esperienze in prestito rispettivamente al Lecce e allo Spezia.

La clausola per Gonçalo Inácio e le possibili alternative

Lisandro Martinez

Lenny Yoro

Virgil Van Dijk

Tiago Gabriel

John Stones

Antonio Silva

Stando a quanto riferito dasul proprio canale Whatsapp, all'interno del contratto tra loci sarebbe una clausola rescissoria daUna cifra che supera ampiamente il reale valore del giocatore, che su 'Trasfermarkt.it' è valutatoha spiegato anche che ilera già al corrente della clausola, ma non è disposto a versare tutti quei soldi nelle casse dello Sporting. L'eventuale offerta del club rossonero non dovrebbe superare quotama resta da capire se a Lisbona siano disposti a liberare Inácio per tale cifra. Romano aggiunge che Gerry Cardinale e Ruben Amorim hanno già iniziato a guardarsi intorno e stanno studiandoqualora la trattativa non dovesse andare in porto: