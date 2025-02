Milan-Feyenoord, Gimenez: “Leao e Joao Felix, che qualità. Conceicao …”

Santiago Gimenez , attaccante rossonero arrivato nel corso della sessione invernale di calciomercato dal Feyenoord , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'ESPN', soffermandosi in modo particolare sulle sue prime settimane al Milan . Il messicano ha spiegato come abbia ricevuto una bella spinta dall'allenatore Sérgio Conceicao , dai compagni di squadra e anche dai tifosi. Non solo, perché ha ammesso che nel Diavolo si debba essere pronti a vestire il numero '9'. Infine sposta il focus su un paio di compagni, Rafael Leao e Joao Felix , definendoli giocatori di alta qualità. Infine il ringraziamento a Dio per avergli permesso di vivere un sogno incredibile. Ecco, dunque, le sue parole.

"L'allenatore, i miei compagni di squadra, i tifosi mi hanno spinto molto. Mi hanno dato molta potenza e la fiducia che stanno dimostrando in me si riflette sul campo. La realtà è che devi essere pronto come numero 9. Ci sono giocatori di alta qualità là davanti con João Félix e Rafael Leão. Devi essere pronto a segnare, a rifinire bene. Ringrazio Dio per avermi permesso di vivere questo sogno incredibile. È più bello quando lo vivi davvero".