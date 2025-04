Milan, futuro con Paratici e De Zerbi? Criscitiello rivela: “Primi contatti e…”

Allenatore Milan, Paratici e De Zerbi: primi contatti! La rivelazione di Criscitiello

"Aldilà di quello che sarà il futuro del direttore sportivo del Milan, individuato in Fabio Paratici, possiamo dire che c'è stato una prima telefonata di Paratici con De Zerbi. Chiacchiera perché i due non hanno mai lavorato insieme. Non si conoscono e non si conoscevano a livello personale, però c'è grande stima reciproca e c'è stato il primo contatto. Sarebbe la coppia perfetta per il Milan del futuro". Al momento sono solo voci, vedremo quali saranno i prossimi passi del Milan.