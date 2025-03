Paratici con l’agente di De Zerbi: Milan, qualcosa si muove? Le news

La scelta, infatti, non è imminente. Furlani ha in programma di vedere nuovamente Igli Tare e Tony D'Amico, mentre restano sullo sfondo gli outsider stranieri. La decisione sarà presa più o meno intorno a Pasqua (domenica 20 aprile) e in base a ciò che Furlani vorrà fare per il direttore sportivo dipenderà, di conseguenza, anche la nomina del nuovo allenatore dei rossoneri.