Il Milan di Sérgio Conceição scenderà in campo stasera, alle ore 20:45, allo stadio 'Diego Armando Maradona' contro il Napoli di Antonio Conte nel big match della 30^ giornata della Serie A 2024-2025 ma c'è una voce di calciomercato che, in questi giorni, da una parte spaventa e dall'altra gasa i tifosi rossoneri. I 'rumors', è vero, lasciano il tempo che trovano ma, siccome in questo caso sembrano alquanto verosimili, riteniamo doveroso riportarveli per dovere di cronaca. Di modo che, poi, ognuno di voi possa farsi una propria idea su quanto esposto. PROSSIMA SCHEDA