DS Milan, Paratici vuole fare la rivoluzione? Svelata la prima richiesta

Fabio Paratici rappresenta uno dei tasselli dell'ennesima rivoluzione del Milan in questi anni. La si era già vissuta qualche mese fa con un mercato sostanzialmente ribaltante rispetto a quelli che erano stati gli innesti estivi, ma era pressoché certo l'arrivo di un nuovo DS. Questa figura, infatti, è assente da diverso tempo e gli effetti si sono visti. Dopo diversi incontri alla fine il nome scelto è stato quello dell'ex Juventus e Tottenham, con cui sono in programma ulteriori summit a Londra in queste ore. Le ultime notizie in merito le ha fornite il collega Gianluigi Longari, giornalista di 'Sportitalia'.