Nelle ultime ore si stanno susseguendo le notizie in merito al possibile arrivo al Milan di Fabio Paratici e a questo proposito sono da monitorare le mosse di Gerry Cardinale . Il proprietario rossonero, nonché fondatore di RedBird Capital Partners , inizialmente aveva condotto i colloqui insieme a Zlatan Ibrahimovic alla ricerca del profilo giusto per il ruolo di DS. Sicuramente c'erano stati contatti con Igli Tare , Andrea Berta e lo stesso ex Juventus , che poi è diventato il nome caldo. In tempi recenti la palla è passata a Giorgio Furlani , che lo ha incontrato diverse volte, ma attenzione al possibile ritorno del numero uno.

DS Milan, Cardinale torna in auge: incontro con Paratici? Ecco l'indizio rivelatore

A riferirlo sono i colleghi di 'gazzetta.it' in un articolo pubblicato sul proprio sito ufficiale. Secondo quanto appreso, infatti, il Milan dovrebbe incontrare, nella persona di Giorgio Furlani, Fabio Paratici in queste ore. Il summit, che dovrebbe essere decisivo per lo sbarco a Milanello nella prossima stagione, dovrebbe avvenire a Londra. In questo senso attenzione al possibile intervento di Gerry Cardinale. Il proprietario rossonero si trova infatti nella capitale inglese in queste ore e non è escluso che possa incontrare lui stesso l'ex Tottenham.