DS Milan, Paratici mai così vicino: altro incontro a Londra. Accordo ...

Il Milan sarebbe davvero molto vicino all'accordo con Fabio Paratici per il ruolo di DS: previsto un altro incontro a Londra

Fabio Paratici si avvicina sempre più all'accordo con il Milan per il ruolo di DS. Finalmente, quindi, si potrebbe giungere alla caccia da parte della dirigenza rossonera di quella figura che manca ormai dai tempi di Paolo Maldini e Frederic Massara , quando proprio quest'ultimo lo aveva rivestito. Il casting è durato diverso tempo, è passato da più teste, tra Gerry Cardinale , Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani , ma si dovrebbe essere giunti ad una conclusione. Il favorito nelle ultime settimane è sempre stato l'ex Juventus e Tottenham , che ora sembra davvero molto molto vicino.

A fornire le ultime notizie in merito ci ha pensato Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato. Secondo quanto riferito in un articolo pubblicato sul proprio sito, il Milan sarebbe davvero vicino a trovare l'accordo con Fabio Paratici. Giorgio Furlani dovrebbe incontrarlo a Londra nelle prossime ore per trovare l'intesa definitiva. Siamo dunque alle battute finali di questa vicenda. Ecco, dunque il post su 'X'.