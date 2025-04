DS Milan, Longari: “Paratici in netto vantaggio. Ecco cosa sarà decisivo”

Gianluigi Longari , giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni dagli studi di 'Sportitalia', soffermandosi in modo particolare sul Milan e sulla scelta di Fabio Paratici come DS. I rossoneri, infatti, sono a caccia di un profilo che svolga quel ruolo e avrebbero individuato nell'ex Tottenham il nome giusto. Negli scorsi giorni ci sarebbero stati degli incontri con Giorgio Furlani , anche se la decisione definitiva avverrà dopo la risoluzione della vicenda giudiziaria che vede coinvolto il dirigente italiano. A quel punto anche il Diavolo avrà le idee più chiare. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

"Si avvicina il momento della decisione per quanto riguarda la scelta del direttore sportivo, perché ormai siamo entrati nel mese di aprile. Paratici mantiene un netto vantaggio rispetto alla concorrenza al netto delle sue vicissitudini personali e giudiziarie che verranno dispiegate ed avranno un seguito decisivo. Nella seconda metà di questo mese, in seguito a quelle decisioni, ci sarà la scelta del Milan di assegnargli la carica di direttore sportivo per cominciare a costruire il nuovo Milan per la prossima stagione".