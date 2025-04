Milan, Conceicao non cerca scuse? Eppure le sue parole dicono tutt’altro

Sérgio Conceicao, ormai lo sanno tutti, al termine della stagione lascerà il Milan. Va bene la vittoria della Supercoppa Italiana, potrebbe andare ancora meglio se dovesse vincere la Coppa Italia. Ma due trofei non sembrano allo stato attuale necessari per una sua riconferma in panchina. In primis perché arriverà un direttore sportivo che vorrà scegliere il 'proprio' allenatore. E poi perché onestamente il nono posto in Serie A e l'eliminazione in Champions League contro il modesto Feyenoord sono più gravi di qualsiasi trofeo conquistato. Al di là di questo, però, negli ultimi tempi a far storcere il naso sono le dichiarazioni del lusitano.