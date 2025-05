"Non ho dormito tantissimo, a Bologna è successo qualcosa di straordinario. È veramente un'impresa incredibile quella che siamo riusciti a fare dopo 51 anni. Abbiamo regalato una gioia ai tifosi, alla società e al presidente, che sognava da tempo di mettere un trofeo importante in bacheca. Dopo la vittoria abbiamo lasciato liberi i ragazzi, che sono rimasti a Roma a festeggiare. A proposito, so che hanno fatto un po' di baldoria sana e va bene così". Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, parla così a Sky dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Milan. Poi le parole sul futuro: l'allenatore piacerebbe anche ai rossoneri.