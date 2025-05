Milan, Pellegatti: 'Paratici, mi è arrivata una voce'. Spunta anche ...

"Fabio Paratici non ha ancora firmato col Tottenham. Questo mi fa sperare. Ieri mi è arrivata una voce, forse potrebbero ripensarci". Così Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, parla di Fabio Paratici ancora in orbita Milan. Poi il punto su Jimenez e Gutierrez dal video pubblicato su 'YouTube': "Non mi voglio illudere. Paratici è ancora libero. A me piacerebbe averlo al Milan. So che piace sempre D'Amico. Tare mai più contattato. C'è anche una voce che riguarda Giuntoli, ma ha un contratto con la Juventus. Non ho approfondito".